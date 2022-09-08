МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга немного укрепился и остается устойчивым по отношению к доллару и евро на фоне поступлений иностранной валюты со стороны экспортеров при ослабленном внутреннем спросе на нее, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек, до отметки 60,73 рубля, евро — на 4 копейки, до 60,38 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ

Рубль на старте торгов показывал слабость к доллару и евро, постепенно перенимая преимущество в ходе торгов. К середине торговой сессии доллар уже терял 0,5%, после чего убавил темпы ослабления и завершил торги в небольшом минусе. Евро на протяжении сессии показывал более сильную позицию по отношению к отечественной валюте и на старте торгов прибавлял вплоть до 1%. С середины торгов евро перешел к потере преимущества и также завершил торги в негативной зоне.

Опора крепости рубля, по мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", остается прежней – объемные поступления инвалюты со стороны экспортеров при ослабленном внутреннем спросе на доллары и евро.

"Несмотря на вчерашний обвал нефтяных цен, рубль в целом чувствует себя уверенно по отношению к западным валютам. Стоит отметить, что снижение цен на энергоносители отражается на объеме экспортной выручкой с задержкой по времени, поэтому волатильность на валютной секции московской биржи пока остается низкой", — отмечает Павел Веревкин из "Алор Брокер".

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" подчеркивает, что ослабление рубля в утренние часы было прежде всего вызвано очередными сообщениями о возможности возобновления покупок зарубежной валюты в рамках бюджетного правила.

"Однако в дальнейшем рубль сумел восстановить позиции вслед за коррекцией индекса доллара на глобальном рынке. Так, прохождение дневного минимума по паре доллар-рубль сопровождалось снижением индекса доллара до минимума с прошлой пятницы", — поясняет он.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин полагает, что в пятницу пара доллар-рубль может формироваться в пределах 59-61 рубля.

По мнению Веревкина, валютная пара доллар-рубль продолжает консолидацию вблизи сопротивления в районе 61 рубля. До очередного заседания ФРС он не прогнозирует резких движений индекса доллара (DXY) к мировым валютам. Вероятнее всего, динамика доллара завтра будет низколоватильна и останется в диапазоне 60,4-60,85 рубля за доллар, считает эксперт.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время пара доллар-рубль продолжит движение на российском рынке выше 60 рублей с попытками доллара обосноваться на уровне 61 рубля и выше. Однако в целом инвесторы будут сохранять определенную осторожность, ожидая новой порции новостей о возобновлении операций в рамках бюджетного правила", — заключает Кравченко.