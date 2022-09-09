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2022
https://1prime.ru/Forex/20220909/838063025.html
Рубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро утром пятницы
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Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 09.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 12 копеек, до 60,61 рубля, евро — растет на 61 копейку, до 60,99 рубля.