МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс юаня укрепился к доллару на фоне действий Народного банка Китая

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 12 копеек, до 60,61 рубля, евро — растет на 61 копейку, до 60,99 рубля.