МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. На азиатской сессии в пятницу доллар США отступил от достигнутых недавно максимумов. Агрессивное ужесточение политики ЕЦБ поддержало евро, и теперь инвесторы ждут выходящих в начале следующей недели данных по инфляции в американской экономике. Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ

Ослаблению доллара также способствовала фиксация прибыли после его продолжительного ралли, и он снизился против многих валют. Австралийский и новозеландский доллары, британский фунт и японская иена могут завершить сессию самым сильным однодневным ростом за месяц, а индекс доллара — самым глубоким недельным снижением за четыре недели.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,8%, по 1,0072. Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 1,2%, до 0,6834. Британский фунт вырос против американской валюты на 0,8%, восстановив небольшие потери, которые он понес после сообщения о смерти королевы Елизаветы Второй.

Японская иена укрепилась против доллара США на 0,9% при поддержке заявления управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который вслед за представителями правительства выразил недовольство резким падением иены на этой неделе.

"Сейчас рынок выстраивает позиции перед запланированным на вторник выходом индекса потребительских цен в США и ожидает более слабого общего значения", — сказала аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанна.

"С учетом единодушных сигналов руководителей ФРС о склонности к жесткой политике данные ниже прогноза могут спровоцировать сильную динамику", — добавила она.

Управляющей ФРС Джером Пауэлл в четверг подтвердил готовность центрального банка агрессивно бороться с инфляцией, и рынки с вероятностью 85% прогнозируют повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.

В четверг ЕЦБ повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов и просигнализировал о дальнейшем ужесточении политики.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,66% ниже уровня закрытия четверга, на 108,88. На этой неделе он поднимался до максимума за 20 лет 110,79, а сейчас готовится завершить неделю снижением на 0,7%.

Ослабление доллара способствовало росту криптовалют: биткоин поднялся на 5% и торговался выше 20 000 долларов.

Высокий темп роста доллара в последнее время обеспокоил политиков и финансистов, особенно я Японии.

Управляющий Банка Японии Курода сказал в пятницу, что обсудил динамику валют с премьер-министром Фумио Кисидой и отметил нежелательность быстрых изменений курса иены.

В среду пара доллар/иена достигла максимума за 24 года 144,99, и, вероятно, завершит четвертую неделю подряд ростом.

"Похоже, Банк Японии загнал себя в угол, из которого ему очень трудно выбраться", — сказал валютный аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

Скачок австралийского доллара в пятницу может обеспечить ему небольшой рост по итогам недели, а недельное снижение новозеландского доллара будет пренебрежимо малым.

Также ожидается, что британский фунт за неделю поднимется на 0,6%.