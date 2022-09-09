МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу днем ускорил падение — снижается более чем на 1% после достижения рекордных максимальных уровней примерно за 20 лет на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры

Доллар снижается на ожиданиях дальнейшего повышения ставок ЕЦБ

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару рос до 1,0091 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9994 доллара. Курс доллара к иене снижался до 141,79 иены со 144,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 1,08%, до 108,53 пункта. Утром индекс падал на 0,85%.

Ранее на неделе индекс доллара поднялся выше 110 пунктов впервые за 20 лет, а курс доллара к иене достиг максимальных с 1998 года 145 иен за доллар. Такая динамика была связана с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку в сентябре.

По данным CME Group, 86% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Летом ФРС уже дважды повышала ставку на 75 базисных пунктов, теперь эксперты в целом не ожидают, что темпы повышения ставки могут быть замедлены на заседании 20-21 сентября.

Днем ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые повысил ставку на 75 базисных пунктов, теперь показатель составляет 1,25% годовых. Кроме того, ЕЦБ отметил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях. Такие меры оказали поддержку евро в паре к доллару, что поддерживает ослабление американской валюты.

На следующей неделе рынки ожидают публикацию данных по годовой инфляции в США по итогам августа. Июльские данные показали замедление роста потребительских цен — до 8,5% с 9,1%, июньские данные были рекордом с ноября 1981 года.