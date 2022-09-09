МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу днем ускорил падение — снижается более чем на 1% после достижения рекордных максимальных уровней примерно за 20 лет на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. Доллар снижается на ожиданиях дальнейшего повышения ставок ЕЦБ

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару рос до 1,0091 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9994 доллара. Курс доллара к иене снижался до 141,79 иены со 144,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 1,08%, до 108,53 пункта. Утром индекс падал на 0,85%.

Ранее на неделе индекс доллара поднялся выше 110 пунктов впервые за 20 лет, а курс доллара к иене достиг максимальных с 1998 года 145 иен за доллар. Такая динамика была связана с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку в сентябре.

По данным CME Group, 86% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Летом ФРС уже дважды повышала ставку на 75 базисных пунктов, теперь эксперты в целом не ожидают, что темпы повышения ставки могут быть замедлены на заседании 20-21 сентября.

Днем ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые повысил ставку на 75 базисных пунктов, теперь показатель составляет 1,25% годовых. Кроме того, ЕЦБ отметил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях. Такие меры оказали поддержку евро в паре к доллару, что поддерживает ослабление американской валюты.

На следующей неделе рынки ожидают публикацию данных по годовой инфляции в США по итогам августа. Июльские данные показали замедление роста потребительских цен — до 8,5% с 9,1%, июньские данные были рекордом с ноября 1981 года.