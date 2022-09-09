МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина ускорила темпы роста до более чем 10%, сейчас находится на уровне чуть выше 21 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Биткоин торгуется ниже 20 тысяч долларов утром понедельника

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.52 мск дорожал на 10,26% — до 21140 долларов. Суточный максимум, по данным биржи, составил 21261 доллар.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 10,1% — в среднем до 21119 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина может показать первую неделю роста после трех недель падения. За время снижения цены, во второй половине августа и начале сентября, он подешевел суммарно почти на 20% (с 24,4 тысячи долларов до 19,8 тысячи), а с начала недели — подорожал почти на 5,5%.