МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина ускорила темпы роста до более чем 10%, сейчас находится на уровне чуть выше 21 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.52 мск дорожал на 10,26% — до 21140 долларов. Суточный максимум, по данным биржи, составил 21261 доллар.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 10,1% — в среднем до 21119 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина может показать первую неделю роста после трех недель падения. За время снижения цены, во второй половине августа и начале сентября, он подешевел суммарно почти на 20% (с 24,4 тысячи долларов до 19,8 тысячи), а с начала недели — подорожал почти на 5,5%.
https://1prime.ru/Forex/20220909/838068523.html
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