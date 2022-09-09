МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль в пятницу умеренно прибавляет против доллара, но столько же теряет к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в районе паритета с валютой США, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск снижался на 32 копейки, до 60,41 рубля, евро рос на 37 копеек, до 60,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 2 копейки, до 8,71 рубля, а объем торгов им составлял 24,8 миллиарда рублей против 37,3 миллиарда по евро и 53,8 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 0,6%, евро — на 0,6%, а юань терял 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу продолжает оставаться в боковом тренде, продолжая отыгрывать курсовые колебания форекса. Евро пытается закрепиться на ключевом уровне паритета с долларом. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после обновления в среду двадцатилетнего максимума (110,79 пункта) корректируется — уже ниже 109 пунктов.

Давление на валюту США пришло от ЕЦБ, который накануне впервые повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% годовых. Кроме того, регулятор отметил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях.

При этом стоимость "черного золота" также пытается корректироваться вверх после провала в предыдущие дни и обновления минимума с января текущего года. Баррель сорта Brent прибавляет днем в цене 2,8%, до 91,6 доллара, что также поддерживает курс рубля.

Инвесторы опасаются снижения предложения углеводородов на рынках после заявлений президента РФ Владимира Путина. Так, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия по ценам на российские энергоресурсы, и Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам.

ПРОГНОЗЫ

В условиях низкой волатильности российская валюта в пятницу останется в диапазоне 60,5-61 рубля за доллар, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Отсутствие консенсуса по бюджетному правилу поддерживает рубль, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"На Московском финансовом форуме финального решения или другой информации по новому бюджетному правилу не появилось. Более того, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин высказался против накопления резервных активов даже в юанях и за инвестиции в Россию. Таким образом, у российских экономических властей пока нет единого мнения о необходимости покупок валюты в рамках бюджетного правила", — рассуждает он.

Впрочем, до конца года рубль может медленно ослабевать (в район 65+ рублей за доллар) из-за снижения экспорта, восстановления импорта и сохранения спроса на валюту со стороны физлиц, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Однако осенью возможны временные периоды укрепления российской валюты (около 60 рублей к доллару или даже чуть ниже) в период налоговых выплат и дивидендов", — добавляет он.