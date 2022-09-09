МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене в пятницу вечером на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики других, кроме Федрезерва США, мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые индексы США растут в ожидании замедления инфляции в стране

По состоянию на 18.40 мск курс евро к доллару рос до 1,004 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9994 доллара, курс доллара к иене снижался до 142,44 иены со 144,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 109,07 пункта.

По словам стратега Canadian Imperial Bank of Commerce Патрика Беннетта (Patrick Bennett), которого цитирует агентство Блумберг, доллар некоторое время пользовался спросом на рынке. Однако теперь, когда другие мировые центробанки, кроме Федеральной резервной системы США, действуют более агрессивно, спрос на него немного снизился.

Однако, по словам Беннетта, нет гарантий, что эта тенденция сохранится, поскольку доллар получает преимущество из-за сохраняющихся опасений за мировую экономику.