МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в течение завершающейся первой полной рабочей недели сентября демонстрировала разнонаправленные колебания к доллару и преимущественно слабела евро. Таким образом, преобладала боковая динамика основных резервных валют, отыгрывающая курсовые колебания евро к доллару на форексе, где евро вначале обновил двадцатилетний минимум, а затем отскочил на паритет против доллара.

В итоге недельный диапазон колебаний доллара составил 6028-61,56 рубля, евро — 59,36-62,11 рубля.

Факторами боковой курсовой динамики рубля стало сохранение неопределенности в вопросе валютных интервенций в ожидаемом обновленном бюджетном правиле.

Внешний фон при этом оказался достаточно негативным. Рынок нефти на неделе провалился и обновил минимум с января (около 87,25 доллара за баррель сорта Brent), хотя затем и попытался оттолкнуться вверх от 90 долларов. Игроки рынка оценивают риски замедления глобальной экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками и риски локдаунов в Китае из-за распространения коронавируса.

Кроме того, они обратили внимание на оценки американского минэнерго о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю подскочили на 8,8 миллиона баррелей (максимум с начала апреля) (+2,1%) до 427,2 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 250 тысяч баррелей.

Психологические влияние оказали и сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что США изучают возможности продажи нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо.

В целом, курс доллара за неделю почти не изменился и равнялся вечером в пятницу 60,6 рублям, евро поднялся на 15 копеек, до 60,99 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составила 5,55 тысячи против 5,7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОТСЛЕЖИВАЛ ПИКЕ ЕВРО И ИНТЕРЕС К ЮАНЮ

Рубль начал рабочую неделю падением против доллара и ростом к евро, отыгрывала курсовую динамику форекса, на котором евровалюта продолжила обновлять двадцатилетние минимумы — уже ниже 0,99 доллара.

Рынок отыгрывал ожидания, что ФРС США продолжит ужесточать монетарную политику. По данным CME Group, 56% аналитиков закладывают повышение ставки на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Это может стать третьим таким повышением подряд, а также пятым — с начала года. Увеличение ставки ФРС традиционно поддерживает национальную валюту США.

Сказались на курсе евро также приостановка работы "Северного потока" и отсутствие в Европе желания и решимости запустить "Северный поток 2" для решения газовых проблем. Это создает угрозу серьезных проблем в промышленности ЕС и инфляционные риски.

При этом интерес к китайскому юаню на Мосбирже подрос на новости о том, что компании "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчётов за поставки газа в Китай в рубли и юани.

Президент РФ Владимир Путин при этом заявил, что "Газпром" и Китай приняли решение перейти в оплате газа на рубль и юань в пропорции 50 на 50.

При этом инициативы Евросоюза об установлении лимита на цены российской нефти и газа сокращают объемы продаж этих энергоресурсов, что ведет к сокращению и объема торгов евро на Московской бирже.

ПРОГНОЗ

Завершение рабочей недели рубль провел в укреплении против доллара и ослаблении к евро, отыгрывая довольно результативные попытки евро возвратиться на психологически значимый паритетный уровень к доллару.

Этому помогало повышение ЕЦБ базовой ставки на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых, что стало самым сильным ее ростом в истории. ЕЦБ также заявил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях.

При этом стоимость "черного золота" также пытается корректироваться вверх после провала в предыдущие дни и обновления минимума с января текущего года ниже 90 долларов, что также поддерживало курс рубля против доллара.

Инвесторы опасаются снижения предложения углеводородов на рынках после заявлений президента РФ Владимира Путина.

Так, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия по ценам на российские энергоресурсы, и Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам.

Таким образом, рублевые «медведи» пока не находят факторов для своей игры: споры по бюджетному правилу, видимо, продолжаются, даже с акцентом на то, нужно ли оно вообще…

Экспорт пока не очень падает. ЦБ посчитал, что экспортеры в августе продали на российском рынке валюты недружественных стран на 20,3 миллиарда долларов больше, чем купили, что стало максимумом с марта. Импорт (даже с учетом параллельного) тоже, видимо, пока не спешит восстанавливаться. Таким образом, курс, скорее всего, пока продолжит дрейф в районе 60 рублей за доллар, тем более, что приближается сентябрьский налоговый период с уплатой в бюджет около 2,5 триллиона рублей, которые будут отчасти взяты с экспортных валютных продаж, что придавит курс ближе к 60 рублям.