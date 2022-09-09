МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль подрос в пятницу к доллару и ослаб к евро, по итогам недели также опустился по отношению к инвалютам: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро — до 60,97 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар дешевеет к евро и иене на ожиданиях действий мировых центробанков

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 13 копеек — до 60,6 рубля, евро вырос на 59 копеек, до 60,97 рубля.

По итогам рабочей недели доллар вырос на 2 копейки, евро — на 13 копеек.