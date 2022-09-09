МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы укрепился к доллару, но показал слабость к евро при сохранении баланса спроса и предложения на иностранную валюту среди участников рынка, за неделю российская валюта снизилась на 2 копейки к доллару, и на 13 копеек к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 13 копеек — до 60,6 рубля, евро вырос на 60 копеек, до 60,67 рубля.

РУБЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ РАЗНОПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Рубль со старта торгов продемонстрировал укрепление к доллару и до середины сессии показывал плавный рост. К середине сессии доллар предпринял попытку к укреплению и сбавил темпы снижения. Валюта США закрыла торги в минусе, хотя и пыталась отыграть дневное падение. Евро, наоборот, показал силу по отношению к рублю и после резко подорожания на старте постепенно сбавлял темпы роста, до середины торговой сессии. До закрытия рубль продолжил слабеть к евро и закрылся в минусе.

"Накануне инвесторы не услышали новых жестких сигналов из уст Джерома Пауэлла в отношении дальнейшей политики ФРС, а лишь получили подтверждение намерений по дальнейшему ужесточению ДКП, уже заложенному в котировки рынка. В результате аппетит к риску на глобальных рынках несколько улучшился, и индекс доллара ушел в отрицательную зону", — поясняет Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Он напомнил, что в пятницу ЦБ РФ опубликовал предварительную оценку основных агрегатов платежного баланса за январь-август. "Положительное сальдо по счету текущих операций остается внушительным, выступая одним из ключевых факторов поддержки рубля, однако начинает демонстрировать сокращение в динамике месяц к месяцу", — отметил он.

"Общий баланс факторов для российской валюты принципиально не меняется", — добавил Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций"

ПРОГНОЗЫ

"Постепенное снижение экспорта и восстановление импортных потоков, вероятно, будут лишь усиливаться в обозримой перспективе, что, в свою очередь, формирует среднесрочные риски для рубля", — прогнозирует Кравченко.

Буйволов полагает, что главным потенциальным фактором ослабления рубля в обозримой перспективе может выступить перезапуск бюджетного правила в обновленном формате, однако признаков начала покупок валюты Минфином пока не наблюдается.

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 59-62 рубля. В следующую пятницу пройдет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Базовые ожидания закладывают снижение ставки на 50 базовых пункта, до 7,5%. Фундаментально это должно работать на ослабление нацвалюты, но данный эффект будет носить умеренный и не одномоментный характер", — предполагает он.