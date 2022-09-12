МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника дешевеет и к доллару и евро: курс доллара достиг 60,87 рубля, евро — 61,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперты: российский рынок акций и рубль на следующей неделе снизятся

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 27 копеек, до 60,87 рубля, евро — на 51 копейку, до 61,48 рубля. Курс юаня поднимается на 1 копейку, до 8,73 рубля.