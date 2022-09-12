2022-09-12T07:19:00+03:00
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2022-09-12T07:19:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220912/838082075.html
Курс рубля снижается с началом торгов
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Рубль в начале торгов понедельника дешевеет и к доллару и евро: курс доллара достиг 60,87 рубля, евро — 61,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 12.09.2022
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника дешевеет и к доллару и евро: курс доллара достиг 60,87 рубля, евро — 61,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 27 копеек, до 60,87 рубля, евро — на 51 копейку, до 61,48 рубля. Курс юаня поднимается на 1 копейку, до 8,73 рубля.