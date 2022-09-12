МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В понедельник, перед выходом индекса потребительских цен в США, валюты Австралии и Новой Зеландии не смогли продолжить рост. На предыдущей сессии они торговались успешнее, чем другие основные валюты. Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 0,6832. В пятницу она поднялась на 1,4%, до 0,6877, на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. Поддержка пары находится на минимуме июля 0,66825.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,6108, после роста на 0,9% в пятницу. Поддержка этой пары расположена на недавно достигнутом минимуме за 27 месяцев 0,5997.

Выходящие во вторник данные по потребительским ценам в США, вероятно, покажут, что инфляция прошла пик. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют замедление годового темпа инфляции в августе до 8,1% с 8,5% в июле.

Более слабые данные, видимо, окажут давление на доллар США и поддержат чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии.

"Очевидно, что все внимание сосредоточено на данных по инфляции в США, которые определят динамику рынков на этой неделе", — сказал главный аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

"Значение (общей инфляции потребительских цен) ниже 8% может поддержать рискованные активы, даже если базовая инфляция немного ускорится и составит 6,1%", — добавил он.

Помимо такого фактора, как склонность ключевых центральных банков к ужесточению денежно-кредитной политики, давление на австралийский доллар оказывает обеспокоенность инвесторов ситуацией в экономиках Китая и Европы. По мнению некоторых аналитиков, в случае ухудшения перспектив мировой экономики пара австралийский доллар/доллар США может испытать на прочность минимум этого года 0,6682.

В понедельник фьючерсы на государственные облигации Австралии торговались устойчиво, доходность 10-летних бумаг находилась около 3,585%.

Спрэд с доходностью аналогичных казначейских облигаций США также почти не изменился и составлял 26 базисных пунктов.