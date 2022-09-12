МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару ускорил рост до более чем 1% в понедельник днем, рынки продолжают ожидать публикацию статистики по инфляции в США во вторник, свидетельствуют данные торгов. Мир предупредили о последствиях распада "единой Европы"

По состоянию на 11.41 мск курс евро к доллару рос на 1,45%, до 1,0185 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, утром показатель увеличивался на 0,4%. Курс доллара к иене поднимался до 142,78 иены со 142,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 1,05%, до 107,86 пункта.

Главное событие недели — данные по годовой инфляции в США за август. Согласно прогнозу аналитиков, рост потребительских цен замедлился до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Инфляция может таким образом показать замедление второй месяц подряд (в июне инфляция составляла 9,1%).

Несмотря на прогноз замедления инфляции, рынки по-прежнему ждут повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре теми же темпами, что и летом. По данным CME Group, 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

Позднее на неделе будут опубликованы данные по инфляции в Германии, Великобритании и еврозоне за август. Во вторник ожидается подтверждение предварительной оценки рекордной инфляции в Германии в 7,9%, в среду — инфляция по Великобритании, которая может составить10,2% после рекордных с 1982 года 10,1% в июле, а в пятницу — подтверждение нового рекорда в 9,1% по еврозоне.