МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Центробанк Египта планирует с конца сентября включить российский рубль в список валют, используемых в стране, это положительно повлияет на турпоток в страну в связи с началом высокого сезона. Об этом заявила РИА Новости пресс-служба туроператора Tez Tour со ссылкой на египетский регулятор. СМИ сообщают о списании россиянам долгов на миллиарды рублей

"Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке", — отметили в туроператоре, добавив, что "точный механизм работы на данный момент неизвестен".

В Tez Tour отметили, что Египет является наиболее востребованным направлением у россиян на осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет порядка 46%. "Максимальная глубина продаж достигает марта 2023 года, а средняя — две-три недели до вылета. На ноябрьские школьные каникулы и государственные выходные запросы поступают особенно активно", — указали там.

При этом в туроператоре напомнили, что в ноябре в Шарм-эш-Шейхе состоится международный климатический форум, поэтому ожидаются сложности с наличием номеров в отелях региона, а также кратный рост цен на проживание. "Не менее высокий интерес проявляют путешественники и к новогодним заездам", — добавили в компании.

В Tez Tour сообщили, что уже продлили полетную программу в Египет из Уфы, Новосибирска и Екатеринбурга до конца марта, а Москвы — по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией I Fly.