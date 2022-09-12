МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мире неизбежен, заявил российский лидер Владимир Путин. Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро

"Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.