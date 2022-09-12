Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мире неизбежен, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/Forex/20220912/838087893.html
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