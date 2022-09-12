ТОКИО, 12 сен — ПРАЙМ. Японская национальная валюта опустилась по отношению к евро до самого низкого за последние 7 лет и 9 месяцев уровня, следует из данных торгов. Банк Японии может завершить программу поддержки малого бизнеса

Один евро впервые с декабря 2014 года стоил 145,3 иены. Это в первую очередь связано с повышением ставки Европейским центральным банком. На заседании в прошлый четверг ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5%. При этом регулятор отметил, что на дальнейших заседаниях ставка также будет повышаться.

На прошлой неделе японская национальная валюта на торгах в Токио достигала минимальных уровней с августа 1998 года к американской, курс доллара к иене преодолевал отметку в 145 иен за доллар, что тоже связано с сильным различием подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.