МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в начале рабочей недели после длинных выходных по случаю праздника Середины осени несколько укрепил курс национальной валюты, во вторник курс юаня к доллару составил 6,8928 и по-прежнему остается на минимальном с конца августа 2020 года уровне, следует из заявления на сайте ЦБ. Минфин: юань и дирхам могут сменить в России токсичные евро и доллар

Средний обменный курс юаня к доллару во вторник вырос на 170 базисных пунктов, тенденция к росту наметилась еще в конце прошлой недели, но тогда он был несущественным – 8 сентября юань вырос на 12 базисных пунктов, а 9 сентября – на 50. Но даже несмотря на тенденцию к росту, курс во вторник стал самым низким с 27 августа 2020 года, когда он остановился на отметке в 6,8903.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.