МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника немного снижается к основным иностранным валютам: доллар торгуется в районе 60,39 рубля, евро – около 60,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль растет к доллару и стабилен к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 15 копеек, до 60,39 рубля, евро — на 8 копеек, до 60,88 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,709 рубля.