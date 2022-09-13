МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам опускается во вторник утром, рынки ожидают публикацию данных по годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,24 рубля

По состоянию на 7.34 мск курс евро к доллару рос до 1,013 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0119 доллара, курс доллара к иене снижался до 142,54 иены со 142,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,11%, до 108,21 пункта.

Во вторник станут известны данные по годовой инфляции в США за август. Аналитики прогнозируют замедление роста цен второй месяц подряд — до 8,1% с 8,5% в июле и 9,1% в июне. Показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Несмотря на сигналы о постепенной стабилизации инфляции, рынки продолжают ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США повышения ставки прежними темпами. По данным CME Group, 88% аналитиков закладывают повышение учетной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Такими же темпами ставка была повышена летом дважды.

Следующее заседание регулятора запланировано на следующую неделю, 20-21 сентября. ФРС также даст обновленные макроэкономические прогнозы по США.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по Европе. Станут известны окончательные данные по инфляции в Германии за август, статистика о безработице в Великобритании за май-июль, а также индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе.