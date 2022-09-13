МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Внедрение цифровых валют для расчетов по внешнеторговым операциям не несет рисков для работы Федеральной таможенной службы (ФТС) России — ведомство не видит для себя никаких проблем, если такие расчеты будут узаконены, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ФТС Владимир Ивин. В ФТС сообщили о снижении доли доллара и евро во внешнеторговых контрактах

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что России необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов. По его словам, это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт.

"У нас пока такая практика не началась. Если эти расчеты будут узаконены, безусловно, мы вольемся в общий механизм работы с ними, для нас большой проблемы это не составляет, так как таможенные платежи взымаются только в рублях", — сказал Ивин, отвечая на вопрос о том, готова ли ФТС к работе с цифровыми активами.

"Больших рисков для нашей работы я не вижу, потому что на вопросы таможенной стоимости, таможенной статистики никак не повлияет внедрение цифровых валют – это еще одна валюта, которую также будем учитывать. А что касается валютного контроля, мы, как один из органов, я думаю, скоординируемся с остальными органами, с Центробанком, и наладим этот процесс", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.