Валюты стран БРИКС составят конкуренцию доллару, считает инвестор
Американский инвестор заявил, что валюты БРИКС составят конкуренцию доллару в статусе резервных
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Валюты стран-участниц БРИКС, вероятно, будут конкурировать с долларом в статусе резервных, заявил глава Sovereign Wealth Management Гэри Королев.
"Текущий тренд — это переход доллара от статуса единственной резервной валюты к одной из резервных валют. В конечном счете, вероятно, равновесие между западной системой доллара и конкурирующей валютной системой БРИКС", — сказал он РИА Новости.
По словам инвестора, наиболее вероятным кандидатом на соперничество с долларом является предложение России и Китая создать новую международную резервную валюту.
На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В конце июня российский лидер Владимир Путин сообщал, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.
Королев подчеркнул, что доверие к доллару снижается на фоне антироссийской санкционной политики, в частности, "конфискаций и заморозок" российских резервов, а также утраты гарантий безопасности вложений в американскую валюту.
https://1prime.ru/Forex/20220913/838096263.html
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