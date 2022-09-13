МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Валюты стран-участниц БРИКС, вероятно, будут конкурировать с долларом в статусе резервных, заявил глава Sovereign Wealth Management Гэри Королев. В ФТС высказались о внедрении цифровых валют во внешнеторговые операции

"Текущий тренд — это переход доллара от статуса единственной резервной валюты к одной из резервных валют. В конечном счете, вероятно, равновесие между западной системой доллара и конкурирующей валютной системой БРИКС", — сказал он РИА Новости.

По словам инвестора, наиболее вероятным кандидатом на соперничество с долларом является предложение России и Китая создать новую международную резервную валюту.

На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В конце июня российский лидер Владимир Путин сообщал, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.

Королев подчеркнул, что доверие к доллару снижается на фоне антироссийской санкционной политики, в частности, "конфискаций и заморозок" российских резервов, а также утраты гарантий безопасности вложений в американскую валюту.