МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепляет свои позиции, доллар опустился ниже 60 рублей, впервые с 31 августа, евро также перешел к символическому снижению и торгуется под отметкой 60,8 рубля. Курс доллара снижается к мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.30 мск снижался на 24 копейки — до 60 рублей и уже опускался до 59,94 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля.