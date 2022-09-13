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2022
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Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 31 августа
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Рубль укрепляет свои позиции, доллар опустился ниже 60 рублей, впервые с 31 августа, евро также перешел к символическому снижению и торгуется под отметкой 60,8 рубля. Курс доллара... ПРАЙМ, 13.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепляет свои позиции, доллар опустился ниже 60 рублей, впервые с 31 августа, евро также перешел к символическому снижению и торгуется под отметкой 60,8 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.30 мск снижался на 24 копейки — до 60 рублей и уже опускался до 59,94 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля.