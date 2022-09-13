МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник днем несколько усилил темпы снижения, рынки продолжают ожидать данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 31 августа

По состоянию на 12.16 мск курс евро к доллару растёт до 1,0150 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0119 доллара, курс доллара к иене снижается до 142,30 иены со 142,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,33%, до 107,98 пункта.

Позднее в ходе торгов будут опубликованы данные индекса потребительских цен в США. Аналитики ждут замедление роста цен в стране по итогам августа до 8,1% с 8,5% месяцем. Показатель в то же время остается заметно выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2%, и рынки в связи с этим будут оценивать успехи борьбы Федрезерва с ростом цен.

При этом не оказала заметного влияния на курс евро к доллару статистика Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минус 61,9 пункта с минус 55,3 пункта в августе. Значение стало минимальным с 2008 года. Кроме того, статистическое агентство Германии Destatis подтвердило оценку годовой инфляции в стране на уровне 7,9%.