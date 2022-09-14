МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В среду агентство Nikkei со ссылкой не неназванные источники сообщило, что Банк Японии провел ревизию обменных курсов, что может означать подготовку к валютным интервенциям, поскольку ранее представители властей усилили риторику заявлений о резком падении иены. Власти Японии не исключают "различных мер" из-за рекордного падения иены

Помимо вербальных интервенций у Японии есть несколько других способов сдерживать чрезмерное ослабление своей валюты. Среди них — прямые интервенции на валютном рынке, то есть покупки иены в больших объемах.

С учетом сильной зависимости Японии от экспорта ее власти обычно сосредотачивают внимание на резком росте иены, и сквозь пальцы смотрят на ее снижение.

Валютные интервенции проводились очень редко. Последний раз Япония поддержала иену в 1998 году, когда финансовый кризис в Азии спровоцировал ее распродажи и быстрый отток капиталов. Ранее такие меры принимались в 1991-1992 годы.

Интервенции- затратные меры и они могут не дать результата, потому что трудно воздействовать на огромный мировой валютный рынок.

В основном поэтому они рассматриваются как крайние меры, на которые Токио пойдет только в том случае, если вербальные интервенции не помогут остановить свободное падение иены. Скорость ее снижения, а не только уровни, до которых она опустится, станет решающим фактором, определяющим вероятность интервенций.

По мнению некоторых представителей властей, интервенции будут проведены только в случае, если Япония одновременно столкнется с тремя угрозами: распродажами иены, акций японских компаний и японских облигаций.

Валютные резервы Японии составляют 1,33 трлн долларов США. По этому показателю она занимает втрое место в мире после Китая. Вероятно, основная доля резервов хранится в американской валюте. Резервы велики, но они могут быстро уменьшиться, если для воздействия на обменные курсы потребуются огромные суммы.

Это означает, что продолжительность интервенций может быть ограниченной в отличие от продаж иены с целью ее ослабления.

Кроме того, интервенции на валютном рынке требуют неформального согласия партеров Японии по G7, особенно США, если они будут проводиться с парой доллар/иена. А это непросто, потому что Вашингтон традиционно выступает против валютных интервенций, кроме случаев чрезмерной волатильности.