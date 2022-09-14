МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Китайский юань стабилизировался после снижения до однонедельного минимума в начале торгов в среду. После выхода во вторник превысивших ожидания данных по инфляции в США инвесторы ждут продолжения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Курс доллара снижается к основным мировым валютам

Во вторник индекс доллара продемонстрировал самый большой за два года однодневный рост в процентном исчислении. Рынки теперь почти полностью уверены, что на следующей неделе ФРС вновь поднимет ставку на 75 базисных пунктов.

Укрепление доллара оказывает давление на валюты формирующихся рынков, мотивируя Народный банк Китая продолжать устанавливать срединный курс на уровнях выше ожиданий, чтобы сдержать ослабление юаня. В среду китайский центробанк установил его на уровне 6,9116 юаня за доллар против 6,8928 во вторник.

На открытии торгов на континентальном спот-рынке юань торговался по 6,9654 за доллар, после чего ненадолго упал до 6,9738, что является минимумом с 7 сентября. Позднее за доллар давали уже 6,9645 юаня.

На оффшорном рынке наблюдалась похожая динамика. На торгах в среду оффшорный юань упал до однонедельного минимума 6,9850, а предыдущая сессия стала для него худшей за месяц. На момент написания статьи оффшорный юань торговался по 6,9721 за доллар.

Если доллар будет продолжать укрепляться, то валютные трейдеры обоих рынков могут вновь испытать на прочность психологически значимый уровень 7 юаней за доллар.

"Юань пробьет ключевой уровень 7, это лишь вопрос времени", — считает трейдер одного китайского банка.

Другой трейдер, из иностранного банка, отмечает формирование сильной поддержки около 6,97. Некоторые корпоративные клиенты конвертируют валютную выручку в юани, полагая, что госбанки вмешаются, чтобы поддержать национальную валюту, прежде чем она преодолеет ключевую отметку.

"Психологически значимый уровень 7 важен для юаня в краткосрочной перспективе, поскольку резкий прорыв выше 7 на фоне сильного ралли доллара может спровоцировать одностороннее движение на рынке, — говорит Кен Чэун, валютный стратег-аналитик Mizuho Bank. — Народный банк Китая стремится этого избежать, особенно в преддверии 20-го съезда компартии". Съезд Коммунистической партии Китая начнется 16 октября.

Трейдеры также ждут решения центробанка в отношении ставок по программе среднесрочного кредитования. Аналитики ожидают, что центральный банк Китая сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Увеличение дивергенции политики Народного банка Китая и ФРС в США может усилить давление на юань, спровоцировав отток капитала, отмечают они. Заседание китайского центробанка состоится в четверг.