МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Иена укрепилась в среду, отдалившись от 24-летнего минимума, после появления сообщений о том, что Банк Японии провел ревизию обменных курсов. Это может означать подготовку к валютным интервенциям, поскольку ранее представители властей усилили риторику заявлений о резком падении иены. В Японии назвали условия перехода страны к валютным интервенциям

Сетевой ресурс Nikkei со ссылкой на анонимные источники сообщил, что представители центробанка обзванивали дилеров, спрашивая у них цену покупки и продажи иены.

В среду министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что правительство рассматривает возможность вмешательства в целях противодействия резкому падению иены, испытывающей давление на фоне укрепления американского доллара.

Судзуки назвал движение иены в последнее время "стремительным и односторонним", добавив, что среди различных вариантов действия на случай сохранения такой динамики правительство рассматривает также и проведение валютной интервенции в форме покупок иены.

После выхода этой новости пара доллар/иена снижалась на 0,7%, до 143,53, потеряв часть позиций, захваченных в ходе предыдущей сессии, и отдалившись от достигнутого на прошлой неделе максимума с августа 1998 года 144,99.

Между тем, способность интервенции обеспечить иене устойчивую поддержку вызывает сомнения.

"Полагаю, что это вызовет некоторое временное укрепление иены, но без координации с другими центральными банками или изменений в политике Банка Японии это вряд ли продлится долго", — говорит Юдит Сайканд, аналитик Gavekal Research.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины шести других основных валют, опустился на 0,2% до 109,6.

На торгах в США во вторник пара доллар/иена, крайне чутко реагирующая на изменения в разнице доходности, подскочила на 1,26%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до трехмесячного максимума. Росту доходности в США способствовали неожиданно сильные данные по инфляции в американской экономике.

Доходность 2-летних гособлигаций США, обычно отражающая ожидания в отношении процентных ставок, в среду достигала 3,804% — самого высокого уровня с 2007 года. На момент написания статьи 10-летние гособлигации торговались с доходностью 3,4178%.

"Это разрушило иллюзию… того, что инфляция достигла пика и начинает замедляться, — отметил Рэй Аттрилл, валютный стратег-аналитик National Australia Bank. — Поэтому рынки решили, что ФРС предстоит делать выбор не между 50 и 75 базисными пунктами, а между 75 и 100".

Котировки финансовых рынков теперь полностью учитывают повышение ставки ФРС на следующей неделе как минимум на 75 базисных пунктов. Вероятность того, что ставка будет поднята на 100 базисных пунктов, оценивается в 38%, тогда как накануне считалась почти нулевой.

Экономисты Nomura считают повышение ставки ФРС на 100 базисных пунктов наиболее вероятным.

Пара евро/доллар в среду выросла на 0,27% до 0,99945, а пара фунт/доллар — на 0,28% до 1,1526 после падения на 1,61% на предыдущих торгах.

"На данном этапе очень трудно делать ставки против сильного доллара, который по-прежнему не демонстрирует признаков слабости, — говорит Джефф Энг, старший валютный аналитик MUFG Bank. — Если ожидания продолжения агрессивного повышения процентных ставок в последнем квартале года будут сохраняться, они могут продлить тренд укрепления доллара".

Восприимчивый к изменению отношения инвесторов к риску австралийский доллар подрос на 0,04% до 0,67355 доллара США после обвала на 2,26% на предыдущих торгах.

Биткоин подорожал на 0,86% до 20 350 долларов США.