МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Министерства финансов и национальные банки России и Таджикистана активно обсуждают возможность переводов торговых расчетов на нацвалюты, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин. Валюты стран БРИКС составят конкуренцию доллару, считает инвестор

"Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", — сказал министр в интервью РИА Новости.

По его словам, стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.

Кроме того, Мухриддин считает, что России и Таджикистану следует изменить структуру торговли, которая в настоящее время является ресурсно-сырьевой. Странам необходимо "выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей, металлургической, нефтегазохимической и других областях", отметил он.

Глава таджикского МИД напомнил, что по итогам 2021 года Россия уверенно заняла первое место во внешнеторговом обороте Таджикистана. В 2021 году объем торговли составил 1,353 миллиарда долларов, а за восемь месяцев 2022 года — 908,2 миллиона долларов.

По его словам, у сторон будет возможность заключить солидный пакет контрактов на инвестиционном форуме в Душанбе 15 сентября.

Торгово-экономическое направление сотрудничества России и Таджикистана остается важным сегментом двусторонних отношений, подчеркнул Мухриддин