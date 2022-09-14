МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия и Индия уверенно продолжают работать над налаживанием расчетов в нацвалютах, но точные сроки использования национальных платежных систем пока неизвестны, заявил российский посол Денис Алипов. Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты

"Процесс по налаживанию расчетов в национальных валютах продвигается уверенно, причем уже давно — он начался задолго до того, как против России стали вводиться первые санкции. Строго говоря, национальные валюты широко использовались нами еще во времена советско-индийских отношений. Сейчас и Россия, и Индия заинтересованы в том, чтобы адаптируемые схемы взаиморасчетов отвечали в долгосрочном плане потребностям нашего сотрудничества, обеспечивали его бесперебойный характер", — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, трудно сказать, когда "россияне смогут использовать в Индии карты МИР, а индийские граждане — карту RuPay в России".

Алипов подчеркнул, что потребность сторон в расчетах в нацвалютах высока. В данный момент российские и индийские ведомства и банки поддерживают предметный диалог, нацеленный на синхронизацию платежных систем, отметил посол.