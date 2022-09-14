МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки впервые допустил возможность валютных интервенций в связи с продолжающимся падением иены. Иена укрепилась после проведения Банком Японии ревизии обменных курсов

"Необходимо действовать, не исключая различные средства", — сказал он журналистам, а когда те попросили уточнить, не означает ли это возможности валютных интервенций, он ответил: "Можете так понимать". До сих пор он отрицал такую возможность.

Ранее утром генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции также дал понять, что правительство не исключает такого решения. Он сказал, что правительство Японии "предпримет необходимые действия на валютном рынке, не исключая принятия различных мер", если ситуация с резким падением курса иены продолжится.

Утром в среду японская иена опустилась до 144,9 за доллар впервые с августа 1998 года. Фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

Кроме того, после публикации во вторник данных об инфляции в США по итогам августа курс доллара вырос по отношению к мировым валютам, в том числе и к иене. Во вторник минтруд США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3% с 8,5%, аналитики ожидали снижения до 8,1%. Так, рынки восприняли статистику как сигнал к возможному ужесточению и без того "ястребиной" политики Федрезерва США.