Альфа-банк запустил для клиентов валютные переводы в Китай в юанях
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Альфа-банк запустил для клиентов — физических лиц переводы в Китай в юанях, которые можно отправлять по банковским реквизитам как физлицам, так и компаниям, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Банк предложил клиентам-физлицам валютные переводы в Китай в юанях. Их можно совершать по банковским реквизитам как в адрес физлиц, в том числе — себе, так и в адрес юрлиц", — говорится в сообщении.
Чтобы сделать перевод, нужно открыть счёт в юанях в мобильном приложении Альфа-банка.
В начале месяца банк ВТБ также сообщил, что запускает денежные переводы в Китай в юанях, пока — для переводов в адрес юридических лиц.
https://1prime.ru/Forex/20220914/838113024.html
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