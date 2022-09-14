МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Альфа-банк запустил для клиентов — физических лиц переводы в Китай в юанях, которые можно отправлять по банковским реквизитам как физлицам, так и компаниям, сообщила пресс-служба кредитной организации. Покупки юаня на российской бирже с начала 2022 года значительно выросли

"Банк предложил клиентам-физлицам валютные переводы в Китай в юанях. Их можно совершать по банковским реквизитам как в адрес физлиц, в том числе — себе, так и в адрес юрлиц", — говорится в сообщении.

Чтобы сделать перевод, нужно открыть счёт в юанях в мобильном приложении Альфа-банка.

В начале месяца банк ВТБ также сообщил, что запускает денежные переводы в Китай в юанях, пока — для переводов в адрес юридических лиц.