МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже в среду растет против доллара шестую торговую сессию подряд и третью – к евро, отыгрывая приближение сентябрьского налогового периода в РФ с его традиционным спросом на рубли. Оба курса закрепляются ниже круглой отметки в 60 рублей. В Центробанке призвали развивать финансовый рынок через цифровой рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск снижается на 4 копейки, до 59,86 рубля, евро — на 1 копейку, до 59,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" также теряет 1 копейку, опускаясь до 8,59 рубля, а объем торгов им составляет 36,5 миллиарда рублей по сравнению с 38,4 миллиарда евро и 60,7 миллиарда — долларом.

В итоге доллар слабеет к рублю на 0,1%, евро – на 0,01%, а юань – на 0,1%. Рублевая цена нефти составляет около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТЯЖЕЛЕТЬ

Курс российской валюты в среду продолжает прибавлять к доллару, шестую торговую торговую сессию подряд и третью – к евро. Приближение налогового периода сентября поддерживает рост курса рубля, перечисления в бюджет, как ожидается, превысит 2,5 триллиона рублей.

Многие экспортёры ожидали роста давления на рубль в сентябре, но этого не случилось, комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Однако задержки с продажами внешней выручки означают, что у компаний будет меньше времени на подготовку к налоговым платежам. Соответственно, рубль вполне способен продолжить укрепление из-за дефицита времени на конвертацию выручки экспортёров для налоговых платежей", — добавляет он.

Еще одним внутренним фактором поддержки рубля стали сообщения о том, что Минфин России в среду на первом более чем за полгода аукционе в полном объеме разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 24,846 миллиарда. Впрочем, минимальные объемы размещения делают итоги аукциона не до конца показательными, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

При этом нефти сорта Brent слегка дешевеет, на 0,3% до 92,9 доллара за баррель. Рынок ожидает выхода статистики минэнерго США о динамике коммерческих запасов нефти в стране. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0,8 миллиона баррелей за неделю.

ПРОГНОЗЫ

В текущих условиях укрепление доллара во вторник после публикации ценовой статистики в США оказывает лишь умеренное влияние на динамику курса внутри России, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В ближайшие дни для курса остается актуальным диапазон 59,5-62 рубля за доллар, но до раскрытия итогов заседания ЦБ по ключевой ставке риски очередного снижения к нижней границе диапазона сохраняются", — добавляет он.

Курс доллару и евро к закрытию текущей сессии окажется в пределах 59–61,2 рубля и 59–62,5 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.