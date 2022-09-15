МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Попытки Японии остановить резкое падение иены интервенциями на рынке дадут лишь ограниченный результат, сказала председатель исследовательской комиссии правящей Либерально-демократической партии Сацуки Катаяма. Ранее вышли данные, показавшие рекордное отрицательное сальдо торгового баланса в результате падения иены. В Японии впервые допустили валютные интервенции из-за низкого курса иены

В четверг иена удержалась выше минимума за 14 года против доллара США, после того как в среду власти Японии подали явные сигналы о том, что их не устраивает резкое снижение валюты и они готовят интервенции. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 143,30.

По словам Катаямы, у Японии нет эффективных средств для борьбы с резкими падениями иены, так как односторонняя интервенция на валютном рынке, вероятно, окажет лишь ограниченное влияние на ее нисходящий тренд.

"Односторонние валютные интервенции не будут эффективными" в деле сдерживания резкого падения иены, которое обусловлено разницей процентных ставок в США и в Японии, сказала она в интервью Reuters.

Повысить процентные ставки в Японии от крайне низких уровней также будет непросто с учетом непогашенных банковских кредитов на 550 трлн иен, сказала Катаяма, ранее занимавшая высокий пост в Министерстве финансов. Власти Японии не исключают "различных мер" из-за рекордного падения иены

Согласно вышедшим в четверг данным, отрицательное сальдо торгового баланса Японии в августе достигло рекордного максимума в 19,7 млрд иен, что отчасти стало результатом снижения иены с начала года почти на 20%.

От слабости иены особенно сильно страдают бюджеты домохозяйств, находящиеся под давлением роста цен, сказала аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank

По ее словам, слабость иены оказывает более существенное негативное виляние, чем позитивное.

Данные по внешней торговле показали, что в августе средний курс доллара США к иене составлял 135,08, то есть был на 22,9% выше, чем год назад.