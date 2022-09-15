МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет и к доллару, и к евро после снижения на утренней сессии, что наблюдается уже не первый день, американская валюта торгуется в районе 59,6 рубля, европейская – около 59,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня снижается против доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.04 мск снижается на 29 копеек, до 59,60 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 59,50 рубля.

На утренних торгах доллар максимально укреплялся до 60,55 рубля, евро — до 60,68 рубля.

"Сегодня курс доллара может остаться в диапазоне 59-60 рублей, инерционно двигаясь к его нижней границе, явных драйверов к смене слабо выраженного нисходящего тренда пока мы не видим", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Рубль в последние дни предпринимает попытки укрепления, но для мощного рывка нет ни сил, ни поводов. Скорее всего, экспортеры уже активизировали продажу валютной выручки под уплату налогов в сентябре", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Московская биржа с 12 сентября возобновила ранние утренние торги на валютном рынке. Теперь они поводятся в следующем режиме: 6.50–7.00 мск – аукцион открытия, 7.00–19.00 мск – торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить адекватную цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги продолжаются в течение 12 часов.