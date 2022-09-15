МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет и к доллару, и к евро после снижения на утренней сессии, что наблюдается уже не первый день, американская валюта торгуется в районе 59,6 рубля, европейская – около 59,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Китайский юань

Курс юаня снижается против доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.04 мск снижается на 29 копеек, до 59,60 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 59,50 рубля.

На утренних торгах доллар максимально укреплялся до 60,55 рубля, евро — до 60,68 рубля.

"Сегодня курс доллара может остаться в диапазоне 59-60 рублей, инерционно двигаясь к его нижней границе, явных драйверов к смене слабо выраженного нисходящего тренда пока мы не видим", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Рубль в последние дни предпринимает попытки укрепления, но для мощного рывка нет ни сил, ни поводов. Скорее всего, экспортеры уже активизировали продажу валютной выручки под уплату налогов в сентябре", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Московская биржа с 12 сентября возобновила ранние утренние торги на валютном рынке. Теперь они поводятся в следующем режиме: 6.50–7.00 мск – аукцион открытия, 7.00–19.00 мск – торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить адекватную цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги продолжаются в течение 12 часов.