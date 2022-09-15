2022-09-15T15:55:00+03:00

2022-09-15T15:55:00+03:00

2022-09-15T15:55:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220915/838126991.html

Путин сообщил о росте доли взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: ДОЛЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ В НАЦВАЛЮТАХ ВЫРОСЛА ДО 27,5% Новость дополняется ПРАЙМ, 15.09.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60