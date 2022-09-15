МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ДОЛЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ В НАЦВАЛЮТАХ ВЫРОСЛА ДО 27,5%
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220915/838126991.html
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ДОЛЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ В НАЦВАЛЮТАХ ВЫРОСЛА ДО 27,5%
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220915/838126991.html
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