МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В пятницу российский рубль немного снизился и торгуется против доллара США около уровня 60. Инвесторы ждут сигналов с заседания Банка России. Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ставке

В 07.28 по Гринвичу за доллар давали 59,97, а за евро — 59,90.

Ожидается, что в пятницу центральный банк пятый раз в этом году понизит ключевую ставку, которую он несколько месяцев назад поднял до 20%.

По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, ставка будет понижена на 50 базисных пунктов, до 7,5%, однако усиление инфляционных ожиданий населения России может ограничить пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

"С вероятностью 60% мы ожидаем, что сегодня Центральный банк оставит ставку на уроне 8,0%, а вероятность ее понижения оцениваем в 40%", — говорят аналитики Morgan Stanley. Путин сообщил о росте доли взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах

Инвесторы также следят за выступлениями президента России Владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

На момент написания статьи индекс РТС снизился на 0,3%, до 1 284,8 пункта, а МОЭКС — на 0,1%, до 2 445,1 пункта.

Индекс МОЭКС находится среднесрочном восходящем тренде, но в краткосрочной перспективе он "торгуется в относительно узком диапазоне", говорят аналитики BCS Global Markets. По их словам, для продолжения роста ему надо прорвать сопротивление в диапазоне 2 480-2 500.