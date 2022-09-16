Британский фунт упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года
Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару упал до минимума почти за 40 лет — ниже 1,14 доллара за фунт — на слабой внутренней макростатистике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.18 мск курс фунта стерлингов к доллару падал до 1,1368 доллара с 1,1463 доллара. Ниже 1,14 доллара показатель опускался в марте 1985 года.
Курс евро к доллару снижался до 0,996 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 143,41 иены со 143,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,35%, до 110,12 пункта.
Ранее Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что розничные продажи в стране в августе упали на 1,6% в месячном выражении, при этом аналитики ожидали снижение только на 0,7%.
https://1prime.ru/Forex/20220916/838136154.html
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