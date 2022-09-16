Путин сообщил о росте доли расчетов в национальных валютах со странами ШОС
ПУТИН: ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ СТРАН ШОС РАСТЕТ
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ПУТИН: ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ СТРАН ШОС РАСТЕТ
https://1prime.ru/Forex/20220916/838136202.html
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