ТОКИО, 16 сен — ПРАЙМ. Предупреждения правительства Японии о возможных валютных интервенциях могут замедлить, но не остановить падение иены в сторону 30-летних минимумов к концу года, считают аналитики и эксперты. Китай ввел в эксплуатацию новый участок газопровода для "Силы Сибири"

С начала года иена уже потеряла более 20% своей стоимости, достигнув на прошлой неделе 24-летнего минимума 144,99 за доллар США, причем лишь за последний месяц иена упала более чем на 7%.

Появившиеся на этой неделе сообщения о проведении Банком Японии ревизии валютных курсов (что случается крайне редко и считается сигналом о предстоящей интервенции) обеспечило иене небольшую передышку, но большинство банков и аналитиков полагают, что ее снижение будет продолжаться.

Они говорят, что иена скоро может достигнуть 32-летнего минимума 150 за доллар и даже опуститься ниже, поскольку Банк Японии продолжает оставаться в изоляции, проводя ультрамягкую политику, тогда как другие ведущие банки мира агрессивно повышают ставки, чтобы побороть инфляцию.

Следующее заседание Банка Японии состоится в четверг. Ожидается, что он будет продолжать политику контроля над кривой доходности, осуществляя широкомасштабные покупки облигаций, чтобы удержать краткосрочную ставку на уровне —0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций — около нуля.

Контраст денежно-кредитных политик будет усилен тем обстоятельством, что заседание японского центрального банка пройдет на следующий день после заседания Федеральной резервной системы США, от которого ждут очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, в результате чего ключевая ставка ФРС превысит 3%.

В таких условиях иена обречена на падение, а то, что она уже "очень сильно недооценена" по многим критериям, не будет иметь никакого значения до тех пор, пока Банк Японии не изменит свою политику, считает Тору Сасаки, глава отдела рыночных исследований J.P. Morgan Securities в Токио.

"Мы спускаемся с горы в автомобиле без тормозов, — говорит он. — Если не починить тормоза, то так и будем продолжать ехать вниз".

"Нет никаких причин думать, что иена остановится на отметке 145 или 150 (за доллар), пока все фундаментальные факторы остаются прежними", — поясняет Сасаки.

Масаюки Китакава, стратег-аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management, тоже считает, что продолжение мягкой политики Банком Японии будет означать сохранение слабости иены. "Когда доллар поднимется выше 145 иен, он, вероятно, нацелится на 150", — говорит он.

Банк Японии — последний из центральных банков G10, продолжающий денежно-кредитное стимулирование. Одним из первых почти год назад он нее отказался Резервный банк Новой Зеландии. К ужесточению перешли даже такие убежденные сторонники мягкого курса, как Швейцарский национальный банк.

Конечно, экономическая ситуация в Японии отличается от того, что наблюдается в других странах. Цены растут, но в основном за счет расходов на энергоносители, и этот рост усиливается слабостью японской валюты. Заработки тоже растут, но вяло, а потребительская инфляция лишь немного превышает целевой уровень 2%, тогда как в США она достигла 8,3%, а в Великобритании — района 10%.

Между тем, принимая решение о начале покупки иены для ее укрепления, Банк Японии может столкнуться с серьезным препятствием. Аналитики полагают, что он не найдет поддержки со стороны ФРС США или других ведущих центральных банков.

Синъитиро Кадота, главный валютный стратег-аналитик Barclays, отмечает, что США не будут присоединяться к каким-либо интервенциям, потому что сильный доллар помогает бороться с инфляцией в их собственной стране.

При этом в Barclays ожидают, что в следующем году иена постепенно восстановится до 130 за доллар, поскольку инфляция в США достигнет пика, а ФРС начнет сигнализировать о замедлении темпа ужесточения политики. Но здесь все будет зависеть именно от ФРС, тогда как Банк Японии с его последовательным стимулированием будет оставаться в роли пассажира.

"За рулем находится ФРС, а Банк Японии — лишь пассажир на заднем сидении", — говорит Кадота.

Аналитики Nomura, крупнейшего банка Японии, тоже отмечают, что взоры валютных трейдеров направлены на ФРС.

"Думаю, что иена перестанет падать лишь тогда, когда ФРС перестанет повышать ставки", — говорит Нака Мацудзава из Nomura в Японии. Он полагает, что следующим целевым уровнем для иены будет отметка 150 за доллар.

"Банк Японии даже думать не захочет о нормализации денежно-кредитной политики, пока не будет знать, как далеко пойдет ФРС и удастся ли мировой экономике избежать рецессии", — добавляет он.