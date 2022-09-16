МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ГЛАВЫ СТРАН ШОС УТВЕРДИЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ПОСТЕПЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ ВО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТАХ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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https://1prime.ru/Forex/20220916/838140648.html
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ГЛАВЫ СТРАН ШОС УТВЕРДИЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ПОСТЕПЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ ВО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТАХ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220916/838140648.html
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