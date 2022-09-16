МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Глава Центробанка назвала условие для возобновления покупок валюты

"Что касается свободной конвертации, действительно, валюты к которым мы привыкли, резервные валюты, доллары, евро, для многих держателей стали токсичными, потому что появляются риски их заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, что не хотят, чтобы мы ими активно пользовались", — сказала Набиуллина.

"И поэтому, конечно, мы видим, что и банки стараются уменьшить эти риски, вот эти все комиссии, которые многократно обсуждаются, они как раз во многом с этим связаны", — добавила она.