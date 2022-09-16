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2022
https://1prime.ru/Forex/20220916/838141951.html
Набиуллина: свободная конвертация инвалют в рубли будет доступна в России
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Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Поменять валюту на рубли всегда... ПРАЙМ, 16.09.2022
валюта, рынки, новости, эльвира набиуллина, валюта, россия, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила", — сказала она.
Вместе с тем глава ЦБ отметила, что привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки.