МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина объяснила, какими должны быть ставки по ипотеке

"Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила", — сказала она.

Вместе с тем глава ЦБ отметила, что привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки.