МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снижается против доллара и евро: приближение выходных толкает игроков на откуп подешевевшей ниже 60 рублей инвалюты, при этом курс рубля слабо отреагировал на ожидавшееся решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.54 мск повышался на 43 копейки до 60,23 рубля, евро — на 26 копеек, до 60,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" терял 1 копейку до 8,56 рубля, а объем торгов им составлял 37,8 миллиарда рублей против 34,9 миллиарда по евро и 85,6 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,7%, евро – на 0,4%, а юань терял 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта в пятницу теряет позиции к доллару и евро после семи дней подряд укрепления к валюте США. Приближение пика налогового периода сентября, когда экспортеры традиционно наращивают продажи валюты, поддерживало курс рубля и закрепило курсы ниже психологически значимых 60 рублей к доллару и евро. Это привлекло игроков к покупкам инвалюты. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента

При этом рынок нефти после провала в четверг в район 90 долларов за баррель сорта Brent пытается корректироваться. Так, стоимость "черного золота" прибавляет 1,7%, до 92,4 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,3% до 110,1 пункта, направляясь к двадцатилетним максимумам, что давит на курс развивающихся валют.

При этом курс рубля слабо отреагировал на решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки. Регулятор ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. При этом он убрал из своего обычного заявления содержавшийся там ранее сигнал по поводу своих дальнейших действий. Прогноз инфляции в следующем году при этом сохранен на уровне 5-7%, а в 2024 году она вернется к целевому уровню в 4%, оценивает Центробанк.

ПРОГНОЗЫ

Рубль ожидаемо почти не отреагировал на решение ЦБ по ставке – для него более значимы цены на сырье и перспективы сокращения энергетического экспорта из-за санкций, сокращения поставок и возможного введения "потолка цен", рассуждает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста". О рубле, ставке и ВВП: Набиуллина рассказала о курсе российской экономики

"По-прежнему не исключаем умеренного роста рубля в сентябре-октябре, после чего он начнет постепенно слабеть, и к концу года ждем курс 65+ рублей за доллар", — добавляет он.

Снижение ключевой ставки до 7,5% годовых не оказывает заметного влияния на рубль, с учетом того, что решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На этом фоне первую половину предстоящей недели рубль, вероятно, не будет показывать ярко выраженную динамику в отсутствие новостей по новому бюджетному правилу", — добавляет он.