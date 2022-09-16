МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Московская биржа не будет проводить расчеты в фунтах стерлингов на валютном рынке 19 сентября в связи с траурными мероприятиями в Великобритании, следует из сообщения Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в группу Московской биржи. Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

"Сообщаем, что 19 сентября 2022 года не будут проводится расчеты в фунтах стерлингов (GBP) на валютном рынке ПАО "Московская биржа" в связи с проведением в Великобритании траурных мероприятий по случаю смерти Королевы Елизаветы II", — заявил НКЦ.

Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.