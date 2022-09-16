Мосбиржа: расчеты в фунтах отменены на 19 сентября из-за траура в Британии
Мосбиржа не будет проводить расчеты в фунтах 19 сентября из-за траура по королеве
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Московская биржа не будет проводить расчеты в фунтах стерлингов на валютном рынке 19 сентября в связи с траурными мероприятиями в Великобритании, следует из сообщения Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в группу Московской биржи.
"Сообщаем, что 19 сентября 2022 года не будут проводится расчеты в фунтах стерлингов (GBP) на валютном рынке ПАО "Московская биржа" в связи с проведением в Великобритании траурных мероприятий по случаю смерти Королевы Елизаветы II", — заявил НКЦ.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://1prime.ru/Forex/20220916/838146442.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.