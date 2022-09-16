2022-09-16T19:21:51+03:00
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2022
https://1prime.ru/Forex/20220916/838147456.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 60,28 рубля
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Валюта России снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 16.09.2022
валюта, рынки, новости, россия, валюта, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Валюта России снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 48 копеек, до 60,28 рубля, евро — на 3 копейки, до 59,81 рубля.
Доллар за рабочую неделю подешевел на 32 копейки, евро – на 1,16 рубля.