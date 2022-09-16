МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Валюта России снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы США в ходе торгов снизились на опасениях рецессии

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 48 копеек, до 60,28 рубля, евро — на 3 копейки, до 59,81 рубля.

Доллар за рабочую неделю подешевел на 32 копейки, евро – на 1,16 рубля.