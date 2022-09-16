МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером слабо меняется по отношению к основным мировым валютам, включая евро и иену, пока рынки продолжают оценивать политику Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 20.42 мск курс евро к доллару растет до 1,0003 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара, курс доллара к иене снижается до 143 со 143,5 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) торгуется на уровне 0%, 109,77 пункта.

В пятницу вечером рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшего повышения ставки Федрезервом США на фоне ряда статистик. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось — до 213 тысяч при прогнозе в 226 тысяч. При этом данные по инфляции, опубликованные во вторник, показали, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,3% с 8,5% в июле, хотя ожидалось замедление до 8,1%.

Также рынки реагируют на статистику по инфляции в еврозоне и индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающему степень доверия домохозяйств к экономике США. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам августа ожидаемо ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 59,5 пункта с августовских 58,2 пункта, хотя аналитики ожидали роста показателя до 60 пунктов.

По данным CME Group, 84% экспертов прогнозируют повышение ФРС США ключевой ставки на 75 базисных пунктов, а 16% аналитиков — сразу на 100 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых.