МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу упал против доллара и мало изменился к евро, приближение выходных толкало игроков откупать опустившуюся ниже 60 рублей иностранную валюту, при этом курс рубля слабо отреагировал на совпавшее с ожиданиями решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Российская валюта завершает спокойный август

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 48 копеек, до 60,28 рубля, евро — на 3 копейки, до 59,81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар за рабочую неделю подешевел на 32 копейки, евро – на 1,16 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" за день опустился на 2 копейки, до 8,55 рубля, а объем торгов им составил 40,4 миллиарда рублей против 40,2 миллиарда по евро и 94,5 миллиарда по доллару.

Доллар по итогам торгов прибавил к рублю 0,8%, евро — 0,1%, а юань снизился на 0,3%. Рублевая цена нефти составила около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЛ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта в пятницу теряла позиции к доллару и евро после семи дней укрепления к валюте США подряд. Набиуллина объяснила, почему плавающий курс рубля лучше фиксированного

Приближение пика налогового периода сентября, когда экспортеры традиционно наращивают продажи валюты, поддерживало курс рубля и закрепило курсы ниже психологически значимых 60 рублей к доллару и евро. Это привлекло игроков к покупкам иностранной валюты, особенно перед выходными, когда часто происходит хеджирование позиций.

При этом рынок нефти после провала в четверг в район 90 долларов за баррель сорта Brent пытался корректироваться в конце недели. Так, стоимость "черного золота" прибавляет вечером 0,8%, до 91,5 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 109,8 пункта, что близко к двадцатилетним максимумам и давит на курс валют развивающихся рынков.

При этом курс рубля слабо отреагировал на решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки. Регулятор ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Он убрал из обычного заявления содержавшийся там ранее сигнал по поводу своих дальнейших действий. Прогноз инфляции в следующем году при этом сохранен на уровне 5-7%, а в 2024 году она вернется к целевому уровню в 4%, оценивает Банк России.

ПРОГНОЗЫ

Пятничная динамика рубля была обусловлена технической коррекцией на фоне обновления накануне трехнедельного максимума, отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Положительный счет текущих операций и начало налогового периода продолжат оказывать положительное влияние на национальную валюту. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет в диапазоне 59-61 рубль к доллару", — добавляет он.

Прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 58-62 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"На будущей неделе российская валюта начнет получать выраженную поддержку со стороны налогового периода. Если нефть получит драйверы для нового ценового роста, доллар до конца месяца может отметиться в зоне 58-59 рублей", — добавляет эксперт.