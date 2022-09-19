Рубль прибавляет к доллару до 60,16 рубля, снижается к евро до 59,97 рубля
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника умеренно повышается против доллара и немного теряет к евро: они торгуются около 60,16 рубля и 59,97 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро — прибавлял 16 копеек, до 59,97 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220919/838159545.html
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