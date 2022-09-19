МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам поднимается в понедельник утром, рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей

По состоянию на 7.31 мск курс евро к доллару снижался до 0,9998 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0015 доллара, курс доллара к иене рос до 143,15 иены со 142,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 109,82 пункта.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 20-21 сентября. По итогу мероприятия регулятор озвучит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, как было решено дважды летом, до 3-3,25% годовых, в то время как 18% экспертов допускают повышение уже на 100 базисных пунктов.

"Очевидно, что Федрезерв даст "ястребиные" сигналы, вновь подтверждая, что безоговорочно снизит уровень инфляции", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик Citigroup Василеос Гионакис (Vasileios Gkionakis).