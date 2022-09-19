Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании решения ФРС США по ключевой ставке
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам поднимается в понедельник утром, рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск курс евро к доллару снижался до 0,9998 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0015 доллара, курс доллара к иене рос до 143,15 иены со 142,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 109,82 пункта.
Очередное заседание Федрезерва запланировано на 20-21 сентября. По итогу мероприятия регулятор озвучит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.
По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, как было решено дважды летом, до 3-3,25% годовых, в то время как 18% экспертов допускают повышение уже на 100 базисных пунктов.
"Очевидно, что Федрезерв даст "ястребиные" сигналы, вновь подтверждая, что безоговорочно снизит уровень инфляции", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик Citigroup Василеос Гионакис (Vasileios Gkionakis).
https://1prime.ru/Forex/20220919/838159826.html