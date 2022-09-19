МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов понедельника слегка повышается против доллара и немного теряет к евро, к юаню — стабилен, следует из данных Московской биржи. Цены на газ в США достигли пятинедельного минимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск снижается на 18 копеек, до 60,10 рубля, евро — прибавляет 21 копейку, достигая 60,02 рубля. Курс юаня не меняется к прошлому закрытию — 8,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составлял при этом 12,9 миллиарда рублей по сравнению с 7 миллиардами евро и 23,6 миллиарда долларом.

На утренней сессии в понедельник доллар на старте торгов резко просел — почти к отметке 59 рублей — из-за отложенных операций предыдущей сессии, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Однако укрепление рубля было сразу компенсировано выставленными заявками на продажу долларов. По мере выхода ключевых игроков на рынок курс доллара вернулся к 60 рублям, тяготея, впрочем, к снижению. У курса видим уровни поддержки в диапазоне 59,5-60 рублей за доллар ввиду чего укрепление национальной валюты скорее будет плавным. Считаем актуальным диапазон 59-61 рубль с ориентиром на нижнюю границу", — говорит он.

Предстоящие налоги (повышенные для "Газпрома") и, вскоре, дивиденды – факторы поддержки рубля, рассуждает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста". "Спрос населения на валюту может быть ниже, чем летом – отпуска позади, разочарование крепким рублем (отсутствие роста курса инвалют) и переключение на потребление могут также рублю помогать. На неделе ждем уровни ближе к 59 рублям за доллар", — заключает он.