МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем усилил рост по отношению к другим основным мировым валютам по сравнению с утренними показателями, инвесторы ожидают очередного повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал факторы, которые могут разогнать доллар до 100 рублей

По состоянию на 13.25 мск курс евро к доллару снижается до 0,9972 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0015 доллара, курс доллара к иене растёт до 143,53 иены со 142,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,37%, до 110,17 пункта.

В среду ожидается публикация итогов сентябрьского заседания ФРС с экономическими прогнозами. В связи с высокой инфляцией большинство аналитиков полагает, что американский регулятор повысит учётную ставку по итогам заседания на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

"Очевидно, что ФРС сделает ястребиные заявления, еще раз повторяя, что она безоговорочно снизит инфляцию", — передает агентство Блумберг слова главы отдела стратегии европейской валюты в Citigroup Inc. Василеоса Гионакиса (Vasileios Gkionakis).