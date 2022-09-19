Доллар укрепляется в ожидании "ястребиных" решений Федрезерва
Курс доллара усилил рост против евро и иены в ожидании повышения учетной ставки Федрезерва
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ.Курс доллара в понедельник днем усилил рост по отношению к другим основным мировым валютам по сравнению с утренними показателями, инвесторы ожидают очередного повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.25 мск курс евро к доллару снижается до 0,9972 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0015 доллара, курс доллара к иене растёт до 143,53 иены со 142,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,37%, до 110,17 пункта.
В среду ожидается публикация итогов сентябрьского заседания ФРС с экономическими прогнозами. В связи с высокой инфляцией большинство аналитиков полагает, что американский регулятор повысит учётную ставку по итогам заседания на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.
"Очевидно, что ФРС сделает ястребиные заявления, еще раз повторяя, что она безоговорочно снизит инфляцию", — передает агентство Блумберг слова главы отдела стратегии европейской валюты в Citigroup Inc. Василеоса Гионакиса (Vasileios Gkionakis).
https://1prime.ru/Forex/20220919/838166361.html
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